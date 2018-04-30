軍改引爆不滿 邱國正允續溝通「不變成退伍袍澤心中疙瘩」

2018-04-30 09:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕退伍團體不滿軍改，退輔會今天表示，不滿是長期累積的結果，不單與軍改有關，也和個案導致社會對軍人觀感不佳、剝奪感、傷及自尊等有關，感到否定多年努力，因此引爆。退輔會主委邱國正重申，他有責任、也有信心與退伍同袍一再溝通，盼一步一步做，平和解決問題，「不讓這問題變成退伍袍澤心中疙瘩」。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正列席會議，就「行政院版陸海空軍軍官士官服役條例修正草案對未來我國軍人退撫制度之評估與衝擊」進行報告並備詢。

根據國防部報告，軍方自去年11月開始辦理巡迴座談，參與官兵達到13萬4527人，計有12萬1075名現役軍人認同軍改規劃方案內涵及做法；電腦線上問卷調查也有8萬3683人回答，其中有7萬8630人贊同規劃內容，兩者贊成比例均高於90％。顯示現有規劃有利穩定軍隊士氣，鼓勵現役軍人長留久用。

對於退伍團體不滿軍改，根據退輔會報告與邱國正會前受訪時指出，不滿是長期累積的結果，不單與軍改有關，也和個案導致社會對軍人觀感不佳、剝奪感、傷及自尊等有關，感到否定多年努力，因此引爆。

邱國正誠懇地說，他了解這個遺憾的問題，他也有責任與退伍軍人、同袍一再溝通，儘量平和處理，盼解決這個問題、不再擴大。邱國正也說，有不滿聲音代表不了解，只有透過懶人包、各種場合說明等等，「一步一步做」。

邱國正並不直接回答退輔會民調的滿意與不滿程度，他說，只要有一人不滿意，代表溝通不夠周延，但不代表推動政策有什麼錯誤，「我會妥適處理、不讓這問題變成退伍袍澤心中疙瘩」。

邱國正也再次說明，軍改後每個層級都有減少，調整「肥高官瘦小吏」的概念，現在這個版本將級多扣、少校少扣一點，不無小補。他也自嘲說，他自己也被扣，但沒看見哪個將軍為了一萬塊叫喊，呼籲「工作推動需要共同體諒、參與」。

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