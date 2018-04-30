獨家》婦聯會藏放57箱資料 黨產會今發動清查

婦聯會藏放57箱勞軍捐資料拒交，行政院黨產會今日一早9時許，派出數名組員至婦聯會清查檔案。（記者陳鈺馥攝）

2018-04-30 09:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會藏放57箱勞軍捐資料拒交，行政院黨產會今日上午9時許，派出數名組員至婦聯會清查及確認資料內容，若認定為重要資料，黨產會將全數帶回；對此，民進黨立委要求，如婦聯會再拒交資料，應立即依黨產條例，對婦聯會主委雷倩開罰。

黨產會調查辜嚴母女涉銷毀資料案發現，婦聯會擁有財務資料不止170箱，尚有高達57箱資料被藏放在第二檔案室，黨產會日前二度發文要求提供，婦聯會卻主張請法院來調，不願提供給黨產會。

據了解，在黨產會警告將依法開罰後，婦聯會主委雷倩態度軟化，願意讓黨產會派人進入調查，在上週四回覆黨產會可來查看57箱資料，並告知資料為1988年至1989年間的勞軍捐資料。

對此，黨產會發言人施錦芳表示，有民眾檢舉婦聯會藏有57箱資料，黨產會已派人至婦聯會調查，確認檔案及資料內容，若資料對釐清勞軍捐真相有幫助，將全部帶回黨產會。

施錦芳指出，上次搜查行動後，有要求婦聯會提供檔案及資料，但婦聯會只有提供一部分資料，還有一些未提供，本次也將一併調查。

民進黨立委賴瑞隆表示，婦聯會隱匿資料前科累累，57箱資料被外界發現後，剛開始還堅持不願提供，如果繼續拒絕交出，黨產會應針對婦聯會主委雷倩、副秘書長汲宇荷等人，開罰10萬元以上、50萬元以下罰鍰。