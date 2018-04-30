國軍自製新式頭盔被爆品質差 傳用「補土」掩蓋瑕疵

國軍新式頭盔被爆品質良莠不齊，甚至傳出用補土彌補瑕疵。圖為國軍展示新式裝備。（資料照）

2018-04-30 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕國軍近期針對新式單兵戰鬥裝備進行換裝，由國防部軍備局自行製造新式裝備，不過卻有軍方內部人士爆料，新製頭盔壓製品質良莠不齊，而軍備局竟然用「補土」方式掩蓋瑕疵處，非但沒讓頭盔重量減輕，還讓防彈系數降低，危及官兵生命安全。

根據《鏡週刊》報導，新式裝備由軍備局自行製造，其中防彈頭盔部分，將原有鋼盔1.7公斤重量降到1.25公斤，並根據國人頭形設計，區分為S、M、L及XL共4種尺寸。不過有軍方人士爆料，壓製成形的「裸盔」，實際上僅有S尺寸的1.21公斤符合要求規範，其他尺寸的重量根本沒減輕，且加工壓製的頭盔嚴重變形，4種頭型內緣「直徑」和原設計相差約20公厘，大小不一。

爆料者指出，頭盔上甚至還出現「補土」，原因是軍備局壓製的頭盔表面上出現凹痕、氣泡等瑕疵，為了掩蓋瑕疵甚至還「加開標案」，由外包廠商以補土彌補瑕疵，但這種方式除了增加頭盔重量之外，也影響了頭盔的防彈結構，甚至在頭盔的不同部位輕敲還能聽到不同聲響，顯見各處結構密度不一，直接影響頭盔防彈功能，也危及官兵作戰生存。

對此，嚴德發今日受訪時回應說明，新式鋼盔從原料初端就開始檢驗，一直到產品完成「都經過檢驗」，瑕疵品僅佔成品0.14％，數量非常少且不影響抗彈功能，國防部也會針對相關瑕疵要求廠商改進並強化配套附件的材質。

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