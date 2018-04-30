民進黨中央仍傾向禮讓柯P 最快5月底前決定

民進黨選對會預計週三針對台北市長選戰討論對策，台北市長柯文哲說，民進黨還沒找他談。（記者方賓照攝）

2018-04-30 07:29

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨台北市長人選週三（5月2日）出爐後，民進黨選對會當天將開會討論台北市長提名政策的程序與時程，展開具體的布局作業，最快5月底前決定是否與現任市長柯文哲合作或自提人選。據了解，儘管近期綠營支持者對柯反彈加劇，不過，決策高層仍傾向禮讓柯。

黨內人士說，繼續與柯合作或自提人選兩種選項仍存在，民進黨要與柯合作，雙方至少有兩個步驟要處理並達成共識。一是解決柯對「台灣價值」再確認的問題，雙方合作後，在2018年地方民代選舉輔選如何合作，則是另一項議題。

預估國民黨丁守中將出線

國民黨目前共有4人參與黨內初選，結果5月2日出爐，民進黨預估前立委丁守中將出線。

民進黨選對會成員黃承國受訪表示，民進黨在台北市長提名政策程序週三就會出爐並對外公布，因事關重大，選對會要求成員不得請假，公布程序後，選對會未來會更密集開會討論，處理北市長布局事宜。

黨中央要黨籍議員一起承擔

面對綠營支持者對柯文哲反彈聲浪加劇，爭取民進黨台北市長提名的立委姚文智4月22日舉辦機蛋大遊行，主打向柯「說不」，有近九成民進黨北市議員出席遊行，傳達不滿柯的聲音。

據悉，遊行過後，黨內高層曾嚴正提醒幾名北市黨籍議員，不能檯面上遊行反柯，回頭又把責任推給黨中央，讓外界認為黨內意見不一致，無論最終決定為何，大家都要一起承擔，不能只想自己當好人。

基層嗆再禮讓 就不投民進黨

不過，儘管決策高層傾向禮讓柯文哲，黨內異議聲浪仍不小。一名已獲民進黨提名參選中南部縣市長的人士直言，柯粉都是柯文哲的「信徒」，民調顯示20至29歲年輕人有七成支持柯文哲，這與民進黨新北市長被提名人蘇貞昌一比就看出差距，這也是民進黨觸及不到的一群人，但綠營基層對柯的反彈非常大，也對民進黨在新北市以及選情五五波的縣市造成衝擊，民進黨禮讓柯的空間越來越小。

另一名民進黨縣市長被提名人也指出，在地方跑行程，常會遇到支持者嗆「如果禮讓柯P，就不投民進黨」，柯文哲因素對民進黨在其他縣市選情的外溢效應還是存在。

支持民進黨自提人選的黨政人士表示，國民黨在台北市勝選的機率不大，民進黨應該要自提人選，與柯P決一勝負，就算輸了，至少確保民進黨自身的政黨價值，也是對支持者有所交代，避免分裂的衝擊。

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