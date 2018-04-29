國防部：軍改後可減輕政府財政總負擔3778億元

軍人年金改革財務情境分析表。（國防部提供）。

2018-04-29 20:06

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部明天將向立院外交及國防委員會報告軍改方案及衝擊評估，根據國防部今晚送交立院的報告指出，在政府財政總負擔方面，現行制度為3 兆3,892億元，改革後3兆114億元，未來30 年可減輕政府財政負擔3,778 億元。

國防部表示，估算未來30 年政府財政負擔，結合政府四項財源挹注配套措施，包含「 提撥費率逐年調增」增加1,241億元，「中短役期退伍金改由輔導會編列預算支應」474 億元，「月退休俸分年調降及18%優惠存款差息補貼之節餘款」1,628 億元及「組織精簡致基金之財務缺口擴大」10 年共挹注1,000 億元，以維持基金穩定運作。

國防部說，軍改完成後，退休經費總支出將由現行制度的3 兆4,883 億元，改革後調整為3 兆1,643億元，未來30 年可減少總支出3,240 億元。

在政府財政總負擔方面，國防部報告指出，現行制度為3 兆3,892 億元，改革後3 兆114 億元，未來30 年可減輕政府財政負擔3,778 億元。

至於退撫基金的損益平衡，國防部在報告中指出，改革前，依基金管理委員會第6 次精算報告，軍人退撫基金預估於109 年用罄，未來30 年財務缺口計1 兆2,067 億元。而在改革後：可確保30 年運作無虞，軍人退撫基金本金累計賸餘1,268 億元。

國防部報告認為，行政院建立新的「軍人退撫制度」，不但可以激勵軍人戰志、鼓勵現役人員長留久用及維護袍澤權益，進而吸引青年學子加入國軍行列，同時使軍隊菁英無後顧之憂，願意全心全力貢獻所長，捍衛國防戰力，確保國家安全。