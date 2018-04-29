陳其邁參訪德國魯爾區 強調打造高雄為影音媒體、數位內容天堂

陳其邁參訪德國魯爾區。（陳其邁服務處提供）

2018-04-29 19:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕率領智庫成員前往歐洲訪問的陳其邁，今天（台灣時間）參訪德國魯爾區及杜賽道夫媒體港，他強調高雄未來發展 AI 人工智慧產業，可學習杜塞道夫及魯爾區的經驗，讓高雄成為亞洲影音媒體、數位內容群聚的天堂。

陳其邁與魯爾區域發展公司總經理，兼歐盟代表 Michael Schwarze-Rodrian 深入對談，了解從傳統工業區轉化為生態景觀大公園，成為全世界最吸引人的創意產業基地過程，對應高雄處理中油遷廠所面對的環境整治及轉型，可做為帶動高雄地方活化的關鍵戰略要素。

陳其邁強調，魯爾區的成功，宣示了這個地區未來發展的想像與期待，「借鏡魯爾區再生，只要有夢想就有實踐可能。」

陳其邁也提到德國杜賽道夫媒體港，是高雄港推動亞洲新灣區計畫可學習借鏡之處。媒體港（Medienhafen）的核心策略是將城市的電視、電台、網路媒體中心、報紙、雜誌發行等活動，進一步戰略升級，一方面打造城市主題形象，另一方面以這個主題，來引導都市發展及形成人才群聚的創意基地，打造影音、媒體與數位內容的大本營。

陳其邁認為，高雄未來也需要引領下世代產業的影音媒體及數位內容產業，轉換成具有主題領航型的經濟投資，並結合高雄港灣水岸的特點，發展群聚性的產業基地。

陳其邁說，高雄未來發展 AI 人工智慧產業，也是影音媒體數位內容的關鍵基礎，學習杜塞道夫及魯爾區的經驗，讓高雄成為亞洲影音媒體、數位內容投資者與工作者群聚的天堂。