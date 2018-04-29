韓國瑜、陳宜民批高市經濟蕭條 民進黨回轟請先做功課

國民黨高市長政見發表會，兩位參選人韓國瑜（左）、陳宜民（右）展現團結氛圍，左二為國民黨組發會副主委林清強，右二為國民黨高市黨部副主委史忠義。（記者葛祐豪攝）

2018-04-29 15:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對今天上午國民黨高雄市長政見發表會，韓國瑜、陳宜民批評高雄經濟蕭條，民進黨高雄市黨部主委黃彥毓回批老調重彈，想做市長拜託先做功課，數據顯示高雄市的常住人口及就業機會是穩定增長。

黃彥毓說，奉勸國民黨，不要自導自演抹黑現在的執政團隊，近日某店家經營不善、掛「民進黨不倒，高雄不會好」布條事件，該店家就是韓國瑜的助選員，為了選舉自導自演抹黑實在不可取。

黃彥毓指出，至於老調重彈的負債說，市府及黨部已多次提出具體建設及數據，打臉國民黨。根據勞動部資料，高雄11年來勞動力增加10萬人，勞保投保人數增加約15萬人，顯示高雄市的常住人口及就業機會是穩定增長。國民黨要抹黑罵人前，麻煩提出精確的數據來證明自己的攻擊，否則只是「半瓶水響叮噹」。

另針對韓國瑜提出的招商透過單一窗口，高雄市經發局表示，市府設立「專人專案單一窗口制度」行之有年，依據不同產業類型分工，協助來高雄投資的商，全程專案、專人、專責的服務。

高市府則指出，陳菊上任後努力翻轉高雄宿命，轉型成果如農漁業高值化、重工業循環化，VR、AR、流行音樂、電競、文創等新興產業也開始發展，華邦電百億美元投資落腳高雄，及日月光K25擴廠後，半導體聚落成型，顯見高雄的產業轉型即將開花結果。

高市府幕僚也批說，2位參選人更該正視國民黨過去對高雄的忽略與傷害，現在選舉到了，這種打高空步數也看多了，早已見怪不怪；呼籲腳踏實地、耕耘基層，以爭取認同。

代表民進黨參選市長的陳其邁，目前正率領智庫團隊前往歐洲訪問，幕僚表示，陳其邁期許自己成為經濟市長，打造經濟首都、智慧城市，加速傳統產業轉型，以迎向工業4.0。