台中市南京東路長期淹水 民代會勘尋解套

2018-04-29 14:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市精武路、南京東路口與週邊地勢高低落差過大，當地東區東南里民30多年來飽受排水不良及淹水之苦，趁著精武路地下道自去年9月開始進行填平工程，立委黃國書前天邀集交通部鐵路改建工程局、市府建設局、都發局及水利局等單位現勘，希望能於施工期間一併解決排水問題。

東南里長王瑞發里長當天會勘時表示，原以為地下道填平會先拆除上方南京東路的橋面後再舖平以減少高低落差，現在工程接近完工階段，精武路和南京東路口的路面卻仍遠高於兩旁的住家，接下來颱風季快到了，很擔心淹水惡夢會再度重演，希望有關單位能想辦法解決淹水問題。

負責施工的鐵工局中工處則表示，該路口與南京東路最多有高達1米7的落差，即使拆除原本在地下道上方的橋面也無法解決路面高低差的問題，更何況拆除橋面會影響結構讓工程更加複雜，進而延宕整體通車時程，市府也說，南京東路目前尚無增設雨水下水道的計畫。

經立委黃國書與在場各單位協調後決議以權責範圍劃分，市府負責改善南京東路的排水問題，施工中的精武路由鐵工局負責減緩路面高低落差，並於道路下方增設排水設施，用多管齊下的方式解決當地的淹水夢魘。

黃國書表示，政府單位應做好橫向聯繫的工作，不要各自為政，尤其是道路完工後將面臨封層，短期間內無法再施工，更要謹慎處理，將持續追蹤相關工程進度，務必解決排水不良問題，才能讓民眾住的安心。