拿「拔管」幫自身抬轎 鍾小平：支持管就要支持他

鍾小平說大家對管的呼聲高，強調若管有意願參選，那應該要支持鍾小平，因為他到二階段願意跟管中閔協商，反酸另外的市長參選人丁守中一定會像「釘子戶」參選到底，根本不可能禮讓管。（記者鍾泓良攝）

2018-04-29 13:40

〔記者鍾泓良／台北報導〕教育部日前駁回台大校長當選人「管爺」管中閔遴選案，藍營醞釀要管中閔出馬參選台北市長的氣氛。國民黨議員鍾小平今天下午帶著9位里長到市議會開記者會表示，基層已經憤怒到極致，丟掉政權被這樣整慘，而他也因應憤怒去嗆教育部長。他說大家對管的呼聲高，強調若管有意願參選，那應該要支持鍾小平，因為他到二階段願意跟管中閔協商，反酸另外的市長參選人丁守中一定會像「釘子戶」參選到底，根本不可能禮讓管。

鍾小平說，管中閔只有選或不選兩條路；若不選就不用討論 ，但若出來選，對「拔管」憤怒的民眾，支持管的市民一定要支持管中閔，因為他願意在二階段與管中閔協商，「他民調比我高，他要選我就退，我當他的競選總幹事或副市長都沒有問題。」

然而鍾提到，若是丁守中被提名，一定會變成釘子戶，「一哭二鬧三上吊」幹到底，直說丁就是阻擋打敗柯文哲 跟支持管中閔的一顆石頭。

而至於黨中央是否有跟管中閔接觸，鍾小平說，就他了解有接觸 而黨中央操作也很細膩，吳敦義甚麼都不會說，但自己猜得到懂國民黨主席吳敦義的心裡話，「心裡話就是，蔣萬安跟管爺跟丁守中比，他要這兩個，不要丁守中。」

而願意跟管中閔協商是否有吳敦義介入溝通，他說目前沒有到市長參選人，但各界的放話都聽很多，「我猜只是差管爺的意願。」