鬧笑話！釋憲陳情及違法查封黨產會 被起底皆KMT青年軍

國民黨青年軍成員在今年青年節當天攜帶鎖鏈，將黨產會前後門鎖死，全案現依「妨害自由」及「侮辱公署」兩罪移送法院偵辦。（讀者提供）

2018-04-29 13:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕現有監委提案把「不當黨產條例」釋憲案納入監察院每年出版的「人權工作實錄」，引發新監委批評「這會鬧笑話！」；據調查，此釋憲案陳情民眾為國民黨議員陳重文、國民黨青年軍陳茂嘉、呂謦煒三人，擔任國民黨青工總會秘書長的陳茂嘉今年三月才因以假封條查封黨產會，被警方傳喚偵辦。

據悉，受理該釋憲案的監委仉桂美、劉德勳兩人，為前總統馬英九任內所提名，黨產條例釋憲案陳情民眾之一的呂謦煒，則擔任過洪秀柱競選辦公室發言人、國民黨青年團總團長。

此外，國民黨青工總會要員陳茂嘉在青年節當天凌晨，更與其他多名國民黨青年軍成員，以自製封條「查封」黨產會，除了四處張貼標語抗議外，也攜帶鎖鏈將官署前後門鎖死，全案現依「妨害自由」及「侮辱公署」兩罪移送法院偵辦。

「這不僅是鬧笑話，還是更大笑話！」黨產會委員指出，國民黨為保全不當黨產去向監委陳情申請釋憲，但陳情民眾日前還曾違法至黨產會陳抗，「文場武場」都是相同面孔。

委員批評，國民黨從不過問強取國發院葉家土地的人權侵害，倒是對還財於國、還財於民的黨產條例多所指摘，若釋憲案能列入監察院「人權工作實錄」，令人嘆浩。