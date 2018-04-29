照顧資深公民 呂秀蓮宣布當選後加碼敬老金

2018-04-29 12:57

〔記者鍾泓良／台北報導〕前副總統呂秀蓮今天上午於台北市舉辦「台北ㄌㄨ少年」聯歡會，同時連署恢復重陽敬老金，上午共有100人以上簽名連署。而呂為了尊重長者，致詞時宣布，當選後每年端午節、重陽節及中秋節，每人每次可領兩千元。到場的民進黨議員張茂楠、梁文傑及洪健益都到活動現場，支持呂的想法。

她說，現在台灣人口2357萬人，但差不多2025年就會負成長，2060年後會只剩下1837萬人；而台灣總人口約14%已經是65歲以上，以世界標準，這已經非「高齡化社會」，而已是「高齡社會」。然而她說，台北市高齡程度更領先全國，高達16.58%。

呂秀蓮說，自已常笑作是「祖母綠」，但她強調「老有所用」，因為有年紀代表有經驗、貢獻及地位，祖母綠就是寶石之王。她也說，以前大家都稱老人是「銀髮族」，但現在老人、年輕人都能染頭髮，所以現在要改稱是「資深公民」。

呂秀蓮也不忘批評台北市長柯文哲取消1500元的重陽敬老金，表示全國的財政都沒有台北市好，全市發放也才7、8億元，而柯文哲回應媒體時，竟然說如果自己深受年輕人愛戴，如果沒有刪除選票會流失，「這樣市長怎麼忍受？」

張茂楠表示，柯文哲把重陽敬老金刪除是重要事情，但根據他的研究根本沒用健康促進，認為北市政策現在的很零亂的。梁文傑則說，柯文哲說敬老金買票，但柯這3年也買了很多票，如近期推動的1280元捷運月票，每年至少都要花6、7億元，雖然聲稱可以改善大家搭乘大眾運輸工具的習慣，但交通局卻無法交代效果有多少，因此他對於不知道政策影響，錢就撒下去，非常感冒。

洪健益也補充，要鼓勵大家從開車變成搭捷運，不只是靠捷運月票，還要搭配總車輛管制。他也說，外界最近看到他都說，四年前洪健益不是最挺柯文哲，怎麼現在變了，他說，「變的不是洪健益，變的是柯文哲」，認為柯口無遮攔，講不清楚台灣價值，大家才不願意支持。