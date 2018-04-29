海地外長率團訪台 將晉見總統

我駐海地大使胡正浩去年向海地外長羅迪格（右）轉達我政府對兩颶風侵襲海地的慰問之意，並致交我國人道援助贈款。（圖擷取自我駐海地大使館網站）

2018-04-29 11:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕我加勒比海友邦海地外交部長羅迪格（Antonio Rodrigue）今起應邀訪台，將晉見我國總統蔡英文與外長吳釗燮，就兩國關切的雙邊議題交換意見。外交部表示，海地政府堅定支持我國參與聯合國及各項國際組織的訴求，雙方將持續合作，深化情誼，嘉惠兩國人民。

我國與巴拿馬斷交後，友邦多明尼加和海地因中國強力挖牆腳，邦交一度不穩，其中海地去年更曾傳出有意撤回駐台大使館。據政府高層透露，中國去年在一帶一路戰略框架下，曾向海地政府提出20億美元的基礎建設援金，換取與我斷交，我方透過與海地關係深厚的國際友人出面勸阻，方使關係回穩。

外交部今天發布新聞稿指出，海地外長羅迪格一行3人應我國政府邀請，於今天抵達台灣訪問，將停留到5月2日，就兩國關切的雙邊議題交換意見。

外交部表示，海地訪團將晉見蔡總統、拜會外長吳釗燮，並由外交部常次劉德立設宴款待。訪團也將參訪台電、外協、台灣水泥、國合會、海外投資開發股份有限公司與台北101大樓。

外交部說，中華民國與海地自1956年建交以來，在環保、農林發展、公衛醫療、基礎建設與教育職訓等領域的合作成果豐碩，海地政府也堅定支持我國參與聯合國及各項國際組織的訴求。

外交部表示，雙方未來將持續在現有合作基礎上，深化彼此情誼，嘉惠兩國人民。