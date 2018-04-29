管中閔是否參戰北市？呂秀蓮：北市選舉是春秋戰國

呂秀連會前受訪說她早預言，台北市長選舉是春秋戰國，不是一對一 也不是三足鼎立，相信會有4個以上的人，誰會當選市長不是絕對多數，而是相對多數。（記者鍾泓良攝）

2018-04-29 11:24

〔記者鍾泓良／台北報導〕教育部日前駁回台大校長當選人管中閔遴選案，藍營醞釀要管中閔出馬參選台北市長的氣氛。前副總統呂秀蓮今天上午於台北市舉辦「台北ㄌㄨ少年」聯歡會，對於管中閔被拔後，是否可能參選北市市長選舉，呂秀蓮會前受訪說她早預言，台北市長選舉是春秋戰國，不是一對一 也不是三足鼎立，相信會有4個以上的人，誰會當選市長不是絕對多數，而是相對多數；正好給市民有個理性空間思考哪個市長最有經驗。

對於下周民進黨選對會將要討論北市是否禮讓柯文哲，呂秀蓮說她不知情，似乎是要請議員跟里長交換意見，會聽各界反映。她說，民調只是參考，因為現在大家都用手機，所以民調大多已經失靈。

呂秀蓮盼大家可以早一點回歸理性面，進入市政建設的思考，她也提到國民黨已經辦過政見會，也預告自己與立委姚文智下周5也將舉辦電視辯論，著重在政策討論。

而對於台北市黨部主委黃承國是否將會出席等一下活動，呂說，她不清楚黃是否會出席。媒體追問怎麼看待黃跟柯文哲走得近，呂說，自己不知道，由黃解釋，尊重每個人政治選擇。至於禮讓柯文哲是否是選項，她則說她相信民進黨主席、總統蔡英文的英明判斷，「我還是對蔡主席很有信心。」

而在場來了民進黨議員張茂楠、梁文傑、洪健益，以及有意參選北市黨部主委的「牛糞博士」朱政騏，然而原本預定要在10點出席活的黃承國則未如預定時間到場。