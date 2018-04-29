母親節前竹縣藝術聯展 蔣萬安出席

耕心雅集創作聯展、黃寶貴書畫創作展、魏慶發立體創作首展，在新竹縣文化局美術館舉行聯合開幕典禮，國民黨立委蔣萬安也撥冗出席表。 （記者廖雪茹攝）

2018-04-29 10:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕耕心雅集創作聯展、黃寶貴書畫創作展、魏慶發立體創作首展，在新竹縣文化局美術館舉行聯合開幕典禮，撥冗出席的國民黨立委蔣萬安表示，特別來捧場藝術家好朋友黃寶貴的畫展，「在喧擾的立法院，藝術欣賞可以淨化心靈。」

縣府祕書長蔡榮光代表縣長邱鏡淳出席，蔣萬安、民國黨徐欣瑩主席等人與會恭喜展出的藝術家。文化局長張宜真表示，「耕心雅集」來自桃園的一群熱愛書畫藝術的創作者組成。創團29年來，每位成員都用愛心與真誠貼近生活、體察生活，身邊所有微不足道、卻能感動人的點滴，都是創作的題材。這次展出作品60餘幅。

文化局表示，「昕璞其華」書畫創作展作者黃寶貴，1950年出生於新竹縣竹北，現為台北市松山區精忠里民眾活動中心書畫老師、台北長庚醫院社會志工隊隊長，60件書畫作品，展現他旅行海內外豐沛的生命經驗，尤其將台灣寶島獨特的天然景觀與地質風貌，熟練應用於東方水墨素材特性、情韻表達與思維方式表現。

另多才多藝的藝術家魏慶發，年輕時期以雕塑聞名，後因感嘆台灣早期紅磚、瓦屋的建築，隨著時代轉變而漸漸被拆毀消失，發願走訪台灣各角落，用畫筆記錄、保留台灣農村時期的傳統建築與風土民情的印象，獲得各界讚賞，紛紛收藏，被喻為「台灣鄉土畫家」美譽。這次首展50餘件作品，包括雕塑、陶藝及雅石等多重媒材，為難得一見的藝術饗宴。