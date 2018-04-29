昨批拔管是白痴政策 柯P轉低調：只是覺得怪怪的

2018-04-29 10:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕教育部駁回台大校長當選人管中閔遴選案，台北市長柯文哲昨以台大醫學院外科教授身分批評，不知道哪個白痴決定了這個政策，要檢討一下。不過今天受訪，柯文哲僅說，他認為這就是政治上的為難，政治上常常兩權相害取其輕。至於會不會參加聲援？柯搖頭說他是不會去啦，「只是覺得怪怪的」。

市長柯文哲上午出席社會局親子運動會後受訪，媒體續追柯對拔管案看法。對於將有多位台大、清大等校的前校長將站出來對這次卡管案表態，柯文哲坦言，這案子拖太久了，而且大學自主在台灣已經是一個政治文化，或說新的傳統，一下子要用行政去干預，反彈一定很大。

現場媒體問柯，藍營掀起勸進管參選台北市長聲浪？柯重申，每天問不一樣題目答案都一樣，沒有辦法控制外面沒有辦法控制的因素，只好每天做好自己事情就好。但若管中閔再次參加台大校長遴選，柯文哲直言，管如果再選上，不是政府更難看嗎？所以很多事情怎麼做都不對。

媒體又問，外界認為管中閔和柯很像，都是有話直說？柯文哲沈思幾秒後表示，他和管見過兩次面，差不多啦，個性很直接；所以喜歡管中閔嗎？柯笑回「至少沒有不喜歡」，兩人沒有深交。他也說，「拔管」案應該不至於引發大規模學運。

由於相較於昨天高調批拔管是「白癡政策」，柯文哲今天態度明顯低調，媒體問柯是不是不敢再說什麼？他沒有正面回應，僅說要就速戰速決，不然就找理由下台階，何必搞得這樣子，像現在這樣就很難收，「這很像職業棒球隊打季後賽，政府沒有辦法每件事情都做對，但要避免累積很多錯誤。」

媒體最後追問為何覺得為難？柯反問「你說現在要怎麼處理？你給他再遴選然後再上？不知道該怎麼搞，看不懂。」隨即快步離去。

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