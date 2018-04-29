黨產條例釋憲擬列監院人權成果 新監委批鬧笑話

監察院每年都會出版「人權工作實錄」，有監委提案把「不當黨產條例」釋憲案納入，並歸類為「司法正義」。不具名的新任監委強調，這是高度政治性與爭議性的案件，把它與人權做關連，「太牽強、也不適宜，這會鬧笑話」。（資料照）

2018-04-29 09:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院每年都會出版「人權工作實錄」，呈現前一年度調查案件保障人權的成果，而監院人權保障委員會日前開會討論去年度要收錄的調查案件，有監委提案把「不當黨產條例」釋憲案納入，並歸類為「司法正義」。不具名的新任監委強調，這是高度政治性與爭議性的案件，把它與人權做關連，「太牽強、也不適宜，這會鬧笑話」。

監委仉桂美、劉德勳前年接受民眾陳情，申請自動調查「不當黨產條例」，去年3月監察院會通過調查報告，調查報告認為，「不當黨產條例」有違憲之虞，最後監察院會無異議通過，將整部黨產條例聲請釋憲。不過，大法官會議至今尚未就此做出結論。

監察院最近編製「2017年監察院人權工作實錄」，預計7月出版，並請各監委辦公室提報去年度有關人權保障的調查案件，以便收錄。仉桂美、劉德勳便提報「不當黨產條例」釋憲案，且在12個人權類別中，歸類為「司法正義」。

據了解，監院人權保障委員會日前就收錄案例討論時，新任監委有不同意見， 主持會議的副院長孫大川裁示，要尊重此案調查監委的意見。對此，劉德勛受訪時不願說明；仉桂美則表示，她未出席該會議，不清楚實際狀況，被問到是否同意把 「不當黨產條例」釋憲案從人權實錄中剔除？她說，「這不是Yes 或 No這麼簡單就可以回答的。」

不具名監委強調，處理黨產是轉型正義的一環，前監委黃煌雄曾調查不當黨產，調查的檔案還是監察院檔案室有史以來歸檔卷宗最多的調查案，事實清楚明白。而當初是因新任監委還沒就任，這個聲請釋憲案才會成立，但他認為，「聲請釋憲就是一種表態與宣示，說不定是國民黨在背後運作的結果」。也有監委說，「如果此案收錄到人權實錄中，大法官又做出沒違憲的結果，不是很難看嗎？」

民進黨立委賴瑞隆批評，「監院難道認為婦聯會的資產被私吞，是應該被保障的人權嗎？」人權當然要維護與保障，但必須站在在歷史與正義的角度，而監院不做正經的事，扭曲轉型正義的價值，違背歷史與人民的期待，自失角色與立場。