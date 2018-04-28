營建署一分為二 葉俊榮：成立國家公園署、國土管理署

2018-04-28 22:33

〔記者陳彥廷／屏東報導〕內政部長葉俊榮今天（28日）到墾丁國家公園管理處參加珊瑚生態保育週活動，他回應民眾提問時強調，內政部非常重視國家公園，不僅國家公園業務留在內政部，未來營建署將一分為二，國家公園業務直接國家公園署綜理。

適巧，延宕多年的政府組織改造案，也在今天傳出行政院長賴清德親自協調後，可望週四院會就能通過，這也間接證實組織改造案可望定調的傳言。

把國家公園留在內政部

政府組織改造中，國家公園一直有「為何國家公園是在力主開發營建署轄下」的詬病，最早規劃要移轉到環境資源部，續留內政部與否又再引來爭論。有環保團體建議，國家公園應歸環資部管轄，但內政部多次力爭國家公園留在內政部，不應分割，曾引發內政部與環保署的角力和緊張，葉俊榮在參加海洋委員會揭牌後來到墾丁，回應國家公園的未來發展，格外具組改代表性。

「感謝內政部把國家公園留下！」長期關心墾丁的恆春律師張怡認為，墾管處長期保護了墾丁的環境，但她以墾丁轉運站的規劃案為例，希望內政部和在地民眾能成為墾丁國家公園的後盾，政府不能一邊說保護國家公園，但一方面卻又讓這種不專業的開發發生在國家公園，也建議內政部應該配給國家公園更多人員和預算，來分擔像墾管處目前所遭遇的地方壓力。

中央研究院研究員鄭明修可說是海洋委員會的推手之一，他除了為國家公國留在內政部高興，也當場直言，政府現階段從人事任用，就可看出在海洋研究或背景的考試缺相當稀少，內政部成立國家公園署，就更應在類似墾管處的機關配置更多考試任用的海洋職缺。他說，世界各地的潛點居民靠著漁、礁等自然環境，就能賺進大筆觀光財，自然資源就是永續觀光的本錢。

推行國家公園2.0計劃

葉俊榮則說，內政部不只是消極的把國家公園「留」在內政部，現在更推行國家公園2.0計劃，因為現階段台灣的國家公園已是很重要的國家基礎，內政部為了要把營建署國家公園組未來變成國家公園署，已經控留許多組織量能於國家公園，就是要讓國家公園被重視，內政部也才敢說要把國家公園在內政部，也承諾早已提升組織的量能，都已在規劃當中。

葉俊榮說，量能提升的課題，內政部會透過組織改造的機會，內政部不只態度清楚，法案也都這樣擬定，未來營建署將一分為二，國土管理署綜管國土規劃、建築管理、都計、住宅及道路工程等，國家公園署則是國家公園再加上海岸、溼地的管理，且在保育研究上還要再強化。至於環境教育部分，則是拉近國家公園和國人的距離，有更密切的交流，要讓台灣國家公園在國際中有更重要的一席之地，不只是單純的國家的國家公園，還要打造360度全面向的國際化。