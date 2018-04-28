阿扁想出席義賣 勇哥向「勇三」喊話：別計較先前幹話

2018-04-28 20:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕「新勇哥物語」今晚（28日）預告5月4日凱達格蘭基金會募款餐會上，阿扁可望獲邀義賣「台灣勇哥」雕塑品，勇弟質疑「勇三」會讓阿扁上台義賣勇哥嗎？勇哥則喊話，請勇三大發慈悲心，別計較勇哥曾說過的「幹話」！

新勇哥物語今晚由勇弟先說話，指出5月4日週五晚18:30，凱達格蘭基金會13週年、在台北大直典華舉辦募款餐會，除了阿扁邀請大家一起穿「扁力衫」撞衫與會，台灣國寶王明哲老師也將首度彈唱阿扁獄中作詞、王老師譜曲，旋律非常優美的新歌曲。

而重頭戲之一，就是主辦單位擬邀請阿扁義賣，唯一一件陳志弘大師送給阿扁陪同睡覺的雕塑品「台灣勇哥」，敬請期待並共襄盛舉！

勇哥則說明，財團法人凱達格蘭基金會年度感恩募款餐會是單純公益活動，阿扁第一次應邀參加義賣，第一個想到的也是我。

勇哥強調，阿扁要為基金會義賣募款，我當然義不容辭。阿扁「願用他的不自由換取台灣永久自由」，我則「願用我的生命來換取微薄金錢挹注凱基年度經費」，這是我在天上能為阿扁做的一件善事。

勇弟好奇詢問「台灣勇哥」可賣多少錢？勇哥回覆自己也沒信心，目前經濟景氣不好，年底又有大選，募款著實不易，不好意思再開口，只希望不要賣得太差！真沒人要，我回到上帝身邊也抬不起頭來！

勇弟質疑勇三會讓阿扁上台義賣勇哥嗎？勇哥請對勇三喊話，請大發慈悲心，不要計較勇哥曾說過的「幹話」！

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