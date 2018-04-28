「哥哥爸爸真偉大」改成「禮貌歌」 婦聯會竟要省府推廣

黨產會查出，婦聯會行政院分會曾黨國不分推行禮貌運動，將「哥哥爸爸真偉大」一曲改編成「禮貌歌」，並由台灣省政府印發小冊，分送各單位運用。圖為台灣省政府文件，收錄婦聯會的禮貌歌。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-04-28 19:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今年2月認定婦聯會是國民黨的附隨組織，婦聯會不服，向台北高等行政法院提出訴訟，全案將於5月3日開庭。據調查，婦聯會不僅是附隨組織，戒嚴時期更成立婦聯會行政院分會，黨國不分推行禮貌運動，將「哥哥爸爸真偉大」一曲改編成「禮貌歌」，並由台灣省政府印發小冊，分送各單位運用。

黨產會查出，1950年5月設立的婦聯會行政院分會，分會主委由前行政院長陳誠夫人譚祥擔任，長達40年，她同時兼婦聯會副主委一職，當年若蔣宋美齡有出國行程，婦聯會事務都交由譚祥代理。

婦聯會更憑藉國民黨一黨專政，要求行政院所屬各單位女性職員及男職員眷屬一律要加入婦聯會，每年固定上繳會費，在反共抗俄的戰線上不容退會，女性職員也須排班至婦聯會縫衣服。

1980年代婦聯會行政院分會大推禮貌運動、訂定具體內容，要求民眾注意家庭生活、接洽公務的禮貌，並將「哥哥爸爸真偉大」一曲原詞改成「中華國民真偉大，康樂又富強，美中有不足，大家缺禮貌，來吧來吧兄弟姊妹，人人都把禮貌講，我們講禮貌，社會多美好」的「禮貌歌」。

國史館的省府史料更揭露，1984年台灣省政府社會處擬具「台灣省推行禮貌運動實施要點」，再由婦聯會省府分會主委邱白玲玉主持會議通過，決議要省府印製大量小冊推廣及實施，及通函省府各廳處、各縣市政府、各婦聯分會全面貫徹。

對此，黨產會委員砲轟，在黨國威權體制下，掌權者很喜歡角色扮演「有德之君」，要大家服膺三綱五常，禮義廉恥，但自己其實完全做不到，尤其婦聯會去年一再辯稱勞軍捐資料「年代久遠、無法提供」，事後證明不僅是「純屬虛構」，去年5月辜家還派人將資料搬走銷毀，「婦聯會這種品格，還有資格談禮貌！」

黨產會委員說，從省府公文可發現，做為行政機關的台灣省政府社會處，忠實地依據婦聯會結論推行禮貌運動，並建議省府採納，還要大量印發小冊，分送各單位運用，即便到了1984年，政府依然籠罩在黨國威權主義之中，此事也突顯婦聯會具有的政治優勢地位，絕非一般政治團體。