蘇貞昌重回新北市府大樓 再提節能儲冰設施酸朱立倫

2018-04-28 18:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天（28日）受邀參加新北市土木技師公會會員大會，重回新北市府大樓，他想起過去和縣府團隊一起奮鬥的日子，並談到當年興建市府大樓時，決定在地下室建置儲冰儲能設施，「結果有人說這是這幾年裝的」，暗酸新北市長朱立倫收割政績。

朱立倫2017年8月在臉書PO文說，新北市府大樓從去年起，利用夜間時段儲冰，中午則以融冰來替代空調，這樣在中午的用電尖峰時段，就可以關掉最耗電的空調主機，也維持民眾適宜的洽公環境。結果被蘇系立委吳秉叡「起底」，蘇貞昌的政績竟變成朱立倫政績！

蘇貞昌致詞指出，市府大樓從第一鏟開挖，地下4樓、地面33樓，一磚一瓦都是他和當時的工程局長吳澤成花費5年時間努力蓋起來的，完成迄今15年，仍禁得起檢驗。

蘇貞昌談到，他蓋這棟市府大樓，不是只為了讓縣府的公務人員提升行政服務效率，也讓新北市民及業界有機會使用人民納稅錢興建的公共建築，包括在地下層到底要用儲冰節能設施，還是要用空調，是他在20年前當首長就決定採用儲冰節能設施，這不是像裝一台窗型冷氣那麼容易。

蘇貞昌話鋒一轉提到，去年突然有人說，「因為這幾年來裝儲冰節能設施……」，當年一起奮鬥的團隊都覺得很奇怪，這不是這幾年設的吧？是當年在做地下室就設計好的。

蘇貞昌會後受訪時，媒體詢問是否認為前人種樹、後人乘涼，甚至認為樹是自己種的？

蘇貞昌回應，「難免啦！」有些時候有些人急了一點，但是沒關係，事實俱在，大家都知道。