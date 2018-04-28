蘇貞昌重回新北市府大樓 再提節能儲冰設施酸朱立倫

2018-04-28 18:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天（28日）受邀參加新北市土木技師公會會員大會，重回新北市府大樓，他想起過去和縣府團隊一起奮鬥的日子，並談到當年興建市府大樓時，決定在地下室建置儲冰儲能設施，「結果有人說這是這幾年裝的」，暗酸新北市長朱立倫收割政績。

朱立倫2017年8月在臉書PO文說，新北市府大樓從去年起，利用夜間時段儲冰，中午則以融冰來替代空調，這樣在中午的用電尖峰時段，就可以關掉最耗電的空調主機，也維持民眾適宜的洽公環境。結果被蘇系立委吳秉叡「起底」，蘇貞昌的政績竟變成朱立倫政績！

蘇貞昌致詞指出，市府大樓從第一鏟開挖，地下4樓、地面33樓，一磚一瓦都是他和當時的工程局長吳澤成花費5年時間努力蓋起來的，完成迄今15年，仍禁得起檢驗。

蘇貞昌談到，他蓋這棟市府大樓，不是只為了讓縣府的公務人員提升行政服務效率，也讓新北市民及業界有機會使用人民納稅錢興建的公共建築，包括在地下層到底要用儲冰節能設施，還是要用空調，是他在20年前當首長就決定採用儲冰節能設施，這不是像裝一台窗型冷氣那麼容易。

蘇貞昌話鋒一轉提到，去年突然有人說，「因為這幾年來裝儲冰節能設施……」，當年一起奮鬥的團隊都覺得很奇怪，這不是這幾年設的吧？是當年在做地下室就設計好的。

蘇貞昌會後受訪時，媒體詢問是否認為前人種樹、後人乘涼，甚至認為樹是自己種的？

蘇貞昌回應，「難免啦！」有些時候有些人急了一點，但是沒關係，事實俱在，大家都知道。

  • 民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天受邀參加新北市土木技師公會會員大會，重回新北市府大樓，他想起過去和縣府團隊一起奮鬥的日子。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天受邀參加新北市土木技師公會會員大會，重回新北市府大樓，他想起過去和縣府團隊一起奮鬥的日子。（記者賴筱桐攝）

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