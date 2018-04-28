時力屏東辦公室「緱邑堂」成立 文創味鎖定年輕族群

2018-04-28 15:46

〔記者李立法／屏東報導〕時代力量屏東辦公室今天成立，以屏東古地名阿緱城為該據點取名為「緱邑堂」，將做為給年輕人討論公共議題的交流平台，翻轉舊思維，為屏東政壇帶來新氣象。

時代力量秘書長陳惠敏表示，政治不一定要嚴肅，也可以像年輕人聚會討論話題般輕鬆，「緱邑堂」就是年輕人的聚會場所，帶著輕鬆的心情表達對地方公眾事務的看法，提供建議，讓主政者了解年輕族群的想法。

陳惠敏說，時代力量跨越高屏溪首度在屏東插旗，最先提名參選枋寮鄉長的陳亞麟，是土生土長的枋寮人，基於對故鄉的熱情與關心，決定投入選舉，傳達新世代的政治理念與作法，爭取選民認同，另一位提名角逐屏東第一選區縣議員的蕭禾秦，出發點則是為了要喚起民眾對故鄉環保問題的重視。

蕭禾秦說，他從事「食物銀行」工作，深刻感受到食安與農業環保的重要性，他發現屏東農業生產環境受污染的情況嚴重，監督及取締量能不足，土地持續受污染，消費者把這些土地上生長的農作物吃下肚，是最大的受害者，希望他的參選能發揮環境監督的力量。

「緱邑堂」位於屏東市慈鳳宮斜對面，不同於一般的政黨據點，裡頭陳設少了政治味，多了不少文創味，印有「時代力量」的T恤、背包、戳章等商品擺滿架，就像在逛文創商店，感受不出選舉氣氛。