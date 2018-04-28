當沖降稅延長案復議表決 國民黨全員逃跑只剩他

2018-04-28 13:59

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院民進黨團昨日及時否決掉國民黨團對當沖降稅延長案所提之復議，當沖降稅確定能在週一開市時無縫接軌，並延長至2021年底。有趣的是，在表決時，國民黨團只剩輪值的吳志揚在場，其他33名立委都跑光了。

國民黨團24日對「證券交易稅條例第2條之2修正案」提出復議，為確保當沖證交稅減半優惠不致出現空窗期，民進黨團全日全員待命，準備力戰到深夜12時也不退卻。

民進黨、國民黨團自昨日下午2時協商至傍晚5時半，國民黨團才同意撤回400多項變更議程案，讓民進黨團得以順利否決掉復議。

有趣的是，在立法院長蘇嘉全傍晚宣布開會後，國民黨團、親民黨團都撤回變更議程案，僅剩時代力量尚未撤案而須表決。時力立委黃國昌先趕回議場，就向蘇嘉全質疑，為什麼可以密室協商到現在才開會？在表決到第3案後，時力立委高潞以用才現身議場，其他3人截至表決結束，都無法趕回。

待進行復議表決時，國民黨團居然是全員逃跑，只剩輪值的吳志揚在場，1人力抗整個民進黨團。

吳志揚解釋，因為昨天協商太久了，大家都以為要鏖戰到深夜，結果在蘇嘉全宣布延長開會時間不久後就恢復開會；因為一開始就是表決時力黨團的變更議程案，國民黨團依慣例都沒參與；可能大家都忘記隨後還有4項復議要表決，所以都跑光光了。

他坦言，自己回到議場看到整個黨團都沒人，實在有點錯愕。

民進黨團幹事長何欣純表示，國民黨團連這種大家都沒異議，還有國民黨立委拿來邀功的法案都要復議，當然毫無正當性，能跑的當然都跑光光，彷彿見不得人一般。

她透露，昨在協商時，民進黨團不願接受國民黨團無理索求、出爾反爾的態度，她一度揚言乾脆就開始來表決，表決多少算多少，結果還是國民黨團拜託他們回來繼續討論。國民黨這樣毫無目標地胡亂杯葛，最後也怕會假戲真做。