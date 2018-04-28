管中閔參選北市長？藍營選將認同協調或納初選

2018-04-28 14:12

〔記者郭安家／台北報導〕教育部駁回管中閔的台大校長聘任案，藍營出現勸進管中閔參選台北市長聲音，國民黨4位台北市長參選人今下午進行電視辯論；會前台北市議員鍾小平受訪表示，如他5月2日於黨內初選民調勝出，管中閔也有意參選，他支持無黨籍的管中閔，循民進黨與台北市長柯文哲模式，採二階段民調，選出最強的人挑戰柯，結束柯暴政。

前立委孫大千則說，國民黨初選進入最後階段，此時「拔管」讓北市長布局措手不及。但國民黨內初選的不成文規定，可由參選人共同協商，若4人願意調整初選時程，管中閔不是不可能參加國民黨內初選；他持開放態度，也樂觀其成，歡迎優秀人才加入國民黨黨內初選，但前提是管要有意願。

前立委張顯耀說，國民黨要找對的人打贏選戰，他願意挺身而出，他也是對的人，他也與管中閔熟悉，應該由北市黨部與黨中央整體規劃；以他個人立場，任何挺身而出的人都是他所樂見。

談到管中閔是否參選？丁守中表示，人各有志，不能勉強，目前依照黨部規則走，對於綠委姚文智諷「管中閔出馬、丁守中插管」，丁則說，他不曉得什麼意思，但他應該不會插管，自己對參選北市長的決心與使命感最強，人各有志，不會有這樣的問題，他不回應禮讓管中閔或脫黨參選等假設性問題。

鍾小平呼籲另外3人支持他的主張看法，並酸丁守中不要一哭二鬧三上吊，他放棄市議員犧牲最大。