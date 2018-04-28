土耳其要幫北市蓋清真寺 柯：目標容納開齋節5萬人

台北清真寺週末兩天舉辦58週年紀念活動，設置紙本展等特色文化。（記者黃建豪攝）

2018-04-28 13:34

〔記者黃建豪／台北報導〕台北清真寺本週末舉行58週年寺慶活動，台北市長柯文哲上午受邀出席，致詞時指出，土耳其政府答應替台北市再興建的一棟清真寺，目標是可容納開齋節期間，一口氣湧入的5萬人。台北市財政局長陳志銘則指出，新的清真寺還在選址，目前是選定在南港區，但地點仍須經過都市計畫討論，還在前端作業階段。

位於台北市新生南路二段的清真寺舉辦58週年慶活動，今、明兩天邀請攤位進駐，讓民眾體驗伊斯蘭服飾、飲食與文化，並在清真寺內設置回顧展與特殊剪紙展覽。

柯文哲致詞則指出，台北清真寺在1960年落成，至今已有58年，是很多穆斯林朋友的信仰中心，也是台北市重要的文化歷史建築，這幾年大量移工來台，其中包括很多穆斯林，所以市府舉辦開齋節時，發現台北清真寺無法容納那麼多人，剛好土耳其政府表達希望在台北市再興建一座清真寺的意願，他也赴土耳其大致談過，目前有選兩個位置，會再與土耳其政府相關單位繼續討論協商。

柯文哲說，再蓋的一座清真寺，廣場要夠寬敞，目標是容納開齋節期間的5萬人，雖然地點不好找，但是市府正在努力。

陳志銘事後指出，要在台北市找到這麼大的空地，只能選在南港，但會避開發展中的國家生技園區一帶，雖然確實有兩處物色的地點，但只是先找出空地，並不是所有土地分區都允許使用，還得面臨都市計畫的問題，目前還沒辦法對外說出確定地點。至於是否能容納5萬人？陳志銘僅稱，5萬喔，不敢保證啦。