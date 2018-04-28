林智堅參訪蘋果總部 力推竹科X計畫

2018-04-28 13:34

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市長林智堅於台灣時間28日拜會「矽谷心臟」庫比蒂諾市政府、觀摩蘋果總部園區設計，他說，新竹市與姊妹市庫比蒂諾市有20年情誼、且都是年輕、高學歷的科技重鎮，未來將持續頻繁交流，盼引進國際科技產業進駐新竹市科技廊帶，推動竹科X計畫。

林智堅拜會庫比蒂諾市，副市長Rod Sinks與議員Savita Vaidhyanathan、張昭富、Steven Scharf皆出席參與，外交部駐舊金山辦事處長馬鍾麟、姊妹市協會會長陳曉芸與副會長宋貞也參與支持。

林智堅說，竹市與庫比蒂諾市交流長達20年，且每年舉行交換學生計畫，在文化、教育與產業都是相當親近的夥伴。他體驗庫比蒂諾市立圖書館的「智慧還書系統」，只要掃描書本，輸送帶自動分類歸還，所運用的科技及發想，讓民眾生活更便利，是科技城市的典範。

林智堅指出，庫比蒂諾市有「矽谷心臟」之稱，擁有全球最頂尖的頭腦與科技產業，竹市則有被稱為「台灣矽谷」的新竹科學園區，未來將與庫比蒂諾市持續、緊密交流。

另外，林智堅也在蘋果總部人員導覽下，透過虛擬實境觀摩園區設計，他說，蘋果總部設計注重細節與創新，展現矽谷「鼓勵挑戰、冒險創新」的文化，這正是「竹科X」計畫的核心價值。

林智堅說，如何吸引一流人才來竹市，並建立起挑戰、不怕失敗的冒險文化，將成為新竹科學園區與竹科X的產業轉型關鍵，也是這次希望從矽谷帶回新竹的軟實力。