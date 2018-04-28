教部不聘任管中閔 朱立倫以2句話批判

2018-04-28 12:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕台大校長遴選爭議延燒3個多月，教育部昨晚以遴選過程有重大瑕疵，違反「正當行政程序原則」，作出不聘任管中閔的決定。新北市長朱立倫今天在臉書痛批「校園自主大倒退」。

對於台大校長遴選爭議案，朱立倫過去雖未發表有關言論，但曾任台大教授的他，今天罕見地在臉書重話批判，「校園自主大倒退、大學自治請加油」，短短2句話讓不少網友力挺。

有網友附和留言說，「台灣沒有救了！」還有人表示，「還給校園自主，政治退岀校園」，也有人憂心地說，台灣怎麼會有未來，要如何教育下一代？