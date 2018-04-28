美海軍退役上校來台尋根 看到大漢軍艦hen感動

2018-04-28 11:58

〔記者羅添斌／台北報導〕美國海軍退役上校郎愛華日前來台拜會交流，因他當年服役的美國軍艦在移交台灣之後還在服役中，軍方特別安排郎愛華參訪，當他看到海軍大漢軍艦時，內心既是激動，更是十分感動。

根據軍方青年日報今天報導指出，現為美國海軍水面艦協會通訊委員會會長的郎愛華，曾於1978年擔任美海洋拖船塔瓦科尼號副艦長（USS Tawakoni/ATF-114，大漢軍艦前身），並在該年於夏威夷參與大漢軍艦移交中華民國海軍作業。

大漢軍艦為遠洋拖船，當年自美軍移交海軍後，就擔任救難艦的任務，並且多次救援成功，被譽為海軍的戰功王。

郎愛華日前來台進行交流拜會活動，他在得知大漢軍艦目前還繼續於我海軍服勤，感到十分欣慰，並藉此次來台灣公務行程時機，參訪大漢軍艦。

青年日報報導指出，經過海軍的安排，郎愛華昨天前往基隆港，參訪海軍大漢軍艦，透過艦隊人員說明，了解大漢軍艦任務特性與人員訓練整備概況。

對於再次踏上曾服役過的美國母艦，郎愛華感動萬分，也期盼透過台灣與美國軍事人員間緊密交流，穩固雙方情誼及深化兩國軍事合作關係。

海軍司令部則表示，此次郎愛華參訪大漢軍艦之行，象徵軍人忠貞不二、飲水思源與海軍同舟共濟的錨鍊精神，代表海軍官兵與艦艇間所建立深厚情誼的尋根之旅。

郎愛華說，能再次踏上曾服役過的美國母艦，心情感到非常高興及感動，並十分推崇中華民國國軍戰力維護能力，以及為捍衛海疆、保衛人民自由民主與維護區域和平安全所付出之辛勞和貢獻。