美媒：中國民航局威脅聯航、美航 將台灣列為中國一部分

美國外交政策（Foreign Policy）期刊報導，中國民航局致函聯合與美國航空公司，要求其全球營運必須遵守中國對「分離主義」的限制，須明確指出台灣是中國的一部分。（法新社）

2018-04-28 11:34

〔駐美特派員曹郁芬／華府27日報導〕美國外交政策（Foreign Policy）期刊今天報導，中國民航局已致函美國的聯合與美國航空公司，要求其全球營運必須遵守中國對「分離主義」的限制，也就是所有將台灣、香港與澳門視為獨立於中國之外的指涉必須移除。

外交政策期刊的這篇獨家報導指出，一位有管道接觸信件的人士透露，這篇措辭強烈的信要求在全球的所有公眾訊息都必須遵守「中國法律」，並要求聯航與美航限期改善，否則就要送交中國的網路安全當局懲處。

這篇報導說，目前聯航與美航在網上都將台灣的機場列在「台灣」項下，未指涉中國。中國近來不斷升高對外國公司與組織的壓力，要求他們明確指出台灣是中國的一部分。美航一位發言人證實已收到這封信，正在檢視中；聯航則未答覆。

目前記者上網查詢時，聯航在網上的訂位系統是將桃園中正機場列入「Taipei, TW（TPE, Taoyuan）」，美國航空公司則是「TPE, Taiwan Taoyuan International Airport, Taiwan」。

這篇報導說，台灣地位是中國最敏感的問題之一，中國對航空公司的要求是中國全球脅迫政策的一環，北京藉此要求外國公司，包括在中國境外的營運與中國共產黨的官方立場一致。以中國的市場准入做威脅，中國利用其經濟優勢達到外交政策的目標。

報導指出，今年元月，萬豪酒店因為在給中國客戶的網路問卷中將台灣與西藏列為國家，網路遭中國封鎖了一個星期。萬豪酒店道歉並終止與問卷合約商的關係，還開除了在美國的一位員工。

2018年3月，台灣作家吳明益以《單車失竊記》入圍布克國際獎，但主辦方卻因中國駐英使館的壓力將其國籍「台灣」（Taiwan）改為「中國台灣」（Taiwan, China）。主辦單位最後在國際壓力下將吳明益改回「台灣」，卻標註是「國家／領土」而非吳的國籍。