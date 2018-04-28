花蓮議長賴進坤未登記年底參選 寒心透露「他累了」

2018-04-28 11:31

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣議會議長賴進坤今年在農曆春節期間，突然在臉書拋出「退出年底選舉」震撼彈，外界揣測應該僅是退出「縣長」選舉，未料昨天國民黨花蓮縣黨部黨內登記截止，縣議員部分他仍未登記、領表，似乎有意要「暫別政壇」，今天受訪時更透露「他累了！」大吐苦水很寒心。

原本志在百里侯的賴進坤，去年參加縣黨部主委選舉失利，仍大動作宣布要參加黨內初選，挑戰下屆縣長大位，但隨即被縣黨部考紀會，以他前年「為敵營站台」為由，處以停權2年，處分雖未定案卻已重擊賴進坤的參選信心。

賴在今年農曆春節剛過完，突然又在臉書拋出「退出年底選舉」，外傳與農曆年前檢方大動作偵辦他家族土資場有關，近一個月又遭檢舉疑似違法掩埋有毒廢棄物，被縣府環保局3度稽查開挖採樣送驗，搞得他無奈大喊這是「政治追殺！」澄清自送採樣檢驗結果都合格，更心疼兒子被抹黑、家族揹汙名。

賴進坤最近一次公開出席活動，是在4月26日參加「花蓮縣希望工程安心住宅」動土典禮，雖站在花蓮縣長傅崐萁旁，但全程臉色凝重，兩人並無太熱絡互動，傅最後雖轉身與賴交頭接耳，但賴的表情似乎略有所思，隨後兩眼無奈凝視遠方，不發一語。

賴進坤今早人在中國北京，接受記者採訪時說，政治生涯20多年來，一直問心無愧、坦蕩蕩，近年卻屢遭抹黑、打壓，還帶給家族很大汙名，他相信他的孩子不會做壞事，更心疼他們因爸爸的關係，背負政治力背後的凌遲和誣陷，讓他大感「政治很醜陋！」

他強調，寒心的他真的累了，「沉默不表示是默認」，現在只能相信司法會保護他們並還予清白，也謝謝過去支持者的力挺，最近壓力很大、勸進聲不斷，但現階段還在思考及沉澱，暫先離開這個地方。

記者最後詢問他是否會與綠營合作參與選舉？賴回應「沒有去想過這些問題」；對於以無黨籍身分參選，則也表態「機會不大」。地方人士透露，賴進坤似乎真傷透了心，參選意願應該非常低了！