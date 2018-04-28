管中閔參選台北市長？柯文哲：票數會很高

教育部昨晚確定駁回管中閔的台大校長聘任案，外界猜測管中閔有可能因此氣到出馬選台北市長，台北市長柯文哲今接受媒體訪問時表示，他也認為這個時候管中閔出來，選票數一定會很高。（記者叢昌瑾攝）

2018-04-28 11:27

〔記者黃建豪／台北報導〕教育部昨晚確定駁回管中閔的台大校長聘任案，外界猜測管中閔有可能因此氣到出馬選台北市長，台北市長柯文哲今接受媒體訪問時表示，他也認為這個時候管中閔出來，選票數一定會很高，但對他來說，就是該做的事會做，不過純粹就事論事，這件事情不曉得誰決策的，真的要想一下。

柯文哲表示，他雖然是台北市長，但也是現任的台灣大學外科教授，因為當時只是借調來台北市當市長，就管中閔事件，若以他是台大外科教授身分來看，會認為這嚴重侵犯大學自主，不知道是哪個白癡決定的政策，要檢討一下。

對於管中閔事件對民進黨會造成什麼影響，柯文哲說「他其實不太願意批評民進黨」，但他之前就講過，讓管中閔去當台大校長會有爭議，但不讓他當爭議更大，他認為併發症會很大。媒體追問爭議在哪？柯僅稱，管中閔上去當台大校長會有些聲音，但用行政命令打掉，這併發症太大了。

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