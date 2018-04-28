獨家》賴清德親自協調 政院下週四將通過組織改造案

行政院下週四院會將通過逾40項組改法案，賴揆親自協調組改爭論。（資料照）

2018-04-28 11:24

〔記者李欣芳／台北報導〕延宕多時的政府組織改造爭論，行政院最近終於完成整合，知情官員今天透露說，行政院組織改造法案將提報下週四行政院會通過，包括環保署升格為環境資源部，原屬於水利署的業務，不再全部併入環資部，行政部門日前與經民進黨立委協調結果取得共識，水利署業務將1分為2，與經濟發展有關的「河川疏濬治理工程、工業用水調度」等業務確定留在經濟及能源部，與環保有關的「水資源保育」業務則移歸到環資部，不過，環資部未來仍將是天下第一大部。

有關內政部營建署管轄的國家公園歸屬爭論，儘管有環保團體建議國家公園應歸環資部管轄，但內政部多次力爭國家公園留在內政部，不應分割出去，一度引發內政部與環保署的角力，知情官員說，這部分的爭論後經行政院長賴清德親自協調，與內政部長葉俊榮及相關首長溝通，最後敲定國家公園續留內政部，相關爭論已經平息。

目前相關部會正在草擬條文，盼爭取下週四來得及提報院會通過。「行政院組織法」2010年修正通過，將原本37個機關減為29個，並自2012年開始啟動組織改造。不過，組改過程並不順利，被整併或業務被縮減的部會與機關不斷向立委遊說，對組改進行「反動員」，歷經8年的行政院組織改造，仍有陸委會、經濟及能源部、交通及建設部、農業部、環境資源部、內政部等6部會的組織法尚未完成立法。

行政院長賴清德去年9月上任後，加快組改腳步，親自協調環資部與內政部組改爭論，也曾與民進黨立委溝通，不過，因黨籍立委對原屬水利署業務全移撥環資部有意見，近來經行政部門私下與民進黨立委進行協調，決定將未來水利署的業務1分為2。

政院下週四院會將通過逾40項組改法案，6部會組改共有44案，其中陸委會的組改法案已送請立法院審議。