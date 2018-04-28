國防部首次加入 大專生暑期見習還可領津貼

2018-04-28 11:08

〔記者羅添斌／台北報導〕政府推動大專學生到政府公務部門見習計畫，至今已有13年歷史，軍方高層官員今天透露，為讓青年學子對國防事務有更多的了解，國防部今年首度參與「大專生公部門見習生計畫」，今年7至8月間，將有多位獲選的大專學生到國防部本部，跟隨軍方各單位簡任級高階主管學習。

官員說，這次釋出名額的國防部本部單位，計有全民防衛動員室、法律事務司、資源規劃司、國防採購室以及整合評估司等單位，每個單位將有1至2個大專見習生的名額，見習期間依據規劃還可領取「見習津貼」，各單位也已在本週將相關訊息公佈在教育部青年發展署的相關網站上。

「大專生公部門見習生計畫」是由教育部青年發展署執行，最初是由美國白宮實習生的制度所發想，目前涵蓋的政府中央機關，已擴增到總統府、五院及其所屬各級機關（不含公立學校、公營事業機構），國防部今年則是首度加入。

對於大專學生到國防部本部擔任見習生，如何見習？要擔任什麼工作？軍方官員說，「這是見習生，不是下部隊」，獲選的大專學生除了可跟隨簡任級官員學習外，軍方還會安排由近幾年高普考及格人員擔任輔導員，除藉由見習讓他們了解國防事務處理的流程作業，增進對國防事務的重視與參與，還會輔導青年學生參加公職考試，鼓勵大專學生在參與國家考試之後填選國防部職缺，期能因此培養基層文官對國防事務的興趣與熱忱。

他說，以國防部整合評估司為例，見習的大專生主要的見內容為：協助模式模擬與成本分析相關專案工作；協助整合評估司各專案研討會籌辦事宜，例如專案規劃、協調聯絡、文章蒐整及會議協助等。