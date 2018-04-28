唐鳳訪美國微軟總部 獲允協助台灣加速數位轉型

2018-04-28 10:06

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院政務委員唐鳳率科技部政次許有進、政院科技會報與經濟部官員等人，4月26日、27日參訪美國西雅圖微軟總部，並與微軟資深副總裁暨人工智慧與研發部門（AI+R）技術長古卓倫等微軟高層進行交流，雙方同意就多個事項展開合作，包括微軟願意與各界共同合作，強化人工智慧系統對台灣常用語文的支援，並導入對談機器人（chatbot）、程序機器人（robotic process automation）以及認知服務（cognitive services）等先進技術，協助台灣加速數位轉型，打造產業鏈協作的解決方案。

唐鳳今天上午在臉書表示，微軟願意與台灣共同探索5G低延遲、高頻寬的優勢，合作開發5G在現場直播、智慧城市與智慧製造等領域的應用。微軟也願意引薦全球人工智慧專家赴台灣參與人才培育相關活動，並提供Microsoft Professional Program（MPP）等專業學位課程，協助台灣培養5+2產業創新所需的人工智慧人才。

唐鳳說，政府將借重微軟在混合實境（MR）領域的先進技術，整合國內資通訊產業鍊的雄厚基礎，與微軟共同建立與推廣混合實境的硬體標準與示範應用，並擴大台灣生產頭戴裝置等產品的規模。

另外，微軟也願意提供LUIS及chatbot等技術，協助科技部辦理青創基地工作坊，以及「科技大擂台與AI對話」等活動，並且針對青創基地進駐團隊，運用「Microsoft for Startups」專案，提供免費雲端資源。