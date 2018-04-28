2人違法抗議遭逮捕 反年改竟嗆肉搜「斬首」學弟

日前有警察遭反年改民眾打傷見血送醫。（資料照）

2018-04-28 08:34

〔即時新聞／綜合報導〕「八百壯士」等反年改團體25日衝撞立法院，攻擊警察、記者，甚至包圍台大兒童醫院。一名反年改人士在臉書社團PO出一張警察照片，指這名員警將2名反年改成員逮捕，可能會因此升官。許多「學長」嗆聲要「斬首」這名警察，並揚言肉搜這名「學弟」。

一名反年改人士在臉書社團「監督年金改革行動聯盟」PO出一名員警的正面照片，指控2名同伴遭這名員警逮捕，諷刺他以後肯定可以升官。

這則PO文吸引許多反年改人士留言，「別得意！你以後也一樣是米蟲！」、「先斬首，是為上策」、「肉搜他再來處理他」、「全民肉搜！請他的父母給個交代！」、「囂張沒落魄的久，這什麼嘴」、「全民一起監督他，讓他早日身敗名裂，拔官入獄」。

前台北市傳播局長簡余晏在政論節目上批評，表示員警被反年改人士言語攻擊，已經涉及恐嚇罪，應該立即送法辦。她還說，「這還有天理嗎？」

PTT網友也批評，「舉正義大旗行暴民之實」、「你有看過有人邊吸血邊喊為你好的嗎」、「貪得無厭」、「年輕的又領不到」、「人的智商有上限，不過愚蠢真的沒有下」、「這都是恐嚇了」、「噁心的一群人」、「自己認證自己是米蟲」。