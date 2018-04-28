女兒初選落馬 余天還原「拍桌嗆小英」真相！

民進黨新北市黨部主委余天之前大力支持女兒余筱萍參選北市議員，但最後余筱萍還是初選落馬。（資料照）

2018-04-28 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨新北市黨部主委余天為支持女兒余筱萍參選台北市議員，傳聞在民進黨中常會上對總統蔡英文拍桌，但最後余筱萍仍初選落馬。最近余天接受媒體專訪還原當時情況，表示他只是詢問蔡英文，卻被傳成「拍桌嗆蔡英文」，讓他相當無奈。

余天女兒余筱萍與被視為「小英愛將」的民進黨前發言人吳沛憶先前爭取台北市中正萬華區議員黨內初選，傳出余天愛女心切，不惜槓上總統，引發一連串風波。

余天27日接受《壹週刊》專訪指出，吳沛憶當時以小英愛將名義參選，他只是請教總統是否真有此事，當時蔡總統看了一下選對會、行政院副院長林錫耀，就回說「這事情跟我沒有關係」。

後來秘書長洪耀福跟余天解釋來由，他火大回嘴秘書長「我講的就是你」，但他當時只是想要秘書長多多溝通協商，而且當天沒有媒體在場，就被外界傳成「拍桌嗆蔡英文」，讓他在黨內的好形象，一瞬間變成護女過頭，讓他相當無奈。

余天也說，他當然知道蔡總統不碰黨務，但他想釐清真相，如果吳沛憶是由總統推薦，他可以透過協商方式，讓余筱萍參選其他選區，這樣就不會浪費資源，又造成自己打自己人的事情發生。