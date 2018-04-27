檢察總長權力弱化 江惠民就任首要課題

2018-04-27 23:10

〔記者吳政峰／台北報導〕台中高分檢檢察長江惠民將於5月8日就任最高檢檢察總長，首要課題就是面對總長權力弱化問題，因為特偵組已於去年廢除，最高檢現僅主責查察賄選，雖然仍有地檢與高檢指揮權，但只限於個案，換言之，下級審若未把案子報上來，最高檢也無從調度。對此，部分檢察官認為，江惠民上任後是否會積極爭取行政業務督導權，值得觀察。

檢察界指出，法務部長如「軍政」，掌握人事權，若邱太三信任江惠民，可能會仿效羅瑩雪的5人決策小組模式，把他納入具有「人事建議權」核心圈內，江惠民就不會空有「軍令」而無實權。

最高法院上月駁回「郭瑤琪案」非常上訴，江惠民就任後，是否會再行使總長專有的非常上訴權，具象徵意義；另外，現任檢察總長顏大和是檢察官協會理事長，江惠民是否「蕭規曹隨」接掌檢協，替全體檢察官發聲，力抗政治力介入，基層也在觀望。

而江惠民在擔任台中地檢署檢察長時，曾以違反「選罷法」指揮起訴時為台中縣長候選人的邱太三，一審判無罪，中檢堅持上訴二審，結果仍是無罪。法界認為，兩人關係微妙，如今要轉為合作，有賴雙方智慧。

不過，邱太三上月曾就檢察總長一職，提供3名人選給總統蔡英文參考，外傳其中一名就是江惠民。檢察界認為，這如果為真，可視為邱太三主動遞出橄欖枝，江惠民就任檢察總長後，兩人磨合期應可減短。