律師分析教育部駁回台大 背後還留一手

2018-04-27 22:22

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕針對教育部今駁回台大校長人事案，要求台大從8個候選人中再次重選校長，律師黃帝穎分析，其實教育部已經認定管中閔違法兼職，但尊重大學自治，所以才要台大重選，但若台大仍選出管中閔，反而會逼教育部依法認定管失去教育人員資格。

律師黃帝穎說，校長遴選過程中，確實發生利益沒迴避、資訊沒揭露，這些在憲法、大學法、教育人員任用條例等規定下，有「正當行政程序」內涵必須遵守，必須確保行政程序公平與正確，且大法官380號解釋也要求國家針對大學有適法性監督，教育部這次可以裁示台大校長案。

但黃帝穎發現，教育部今天也發布過去2次跨部會諮詢專業小組的調查報告，其中指出，管中閔有違反教育人員任用條例，在擔任台灣大哥大獨立董事期間，有偷跑的違法，依法是可以直接認定管中閔不得為教育人員。

然而，黃帝穎說，教育部今天僅裁示台大要重選，沒有直接「拔管」，其實是留一手，研判是基於尊重大學自治的概念，希望讓台大自行監督，然而教部對管的違法認定已說在前面，黃帝穎認為，如果台大依舊選出管中閔當校長，可能就會逼教育部不得不採取更激烈的手段，直接判管中閔不得為教育人員。

全教總理事長張旭政則說，對教育部裁示在意料之中，然而教育部認定台大校長的遴選瑕疵，在台大校方慣性操作，或是法律見解不同，都不認定是重大瑕疵或違法，可想見後續紛爭只會增加不會減少；另提到，教育部長吳茂昆的爭議也不少，未來也恐陷入爭議不休的困境。

全家盟榮譽理事長吳褔濱表示，高教龍頭台大校長遴選的重大爭議，紛紛擾擾百日之後，教育部終於做出了駁回決定，台大必須依照合法程序重新遴選校長。樂見教育部做出決定，管教授也仍然可以參加遴選，請讓台大回歸學術，擺脫政治紛爭！

全教產理事長黃耀南則說，教育部在台大校長遴選委員會中有兩席委員，其中1位還是政務次長，如果遴選有問題，早在遴選過程中，就應勇敢提出，而非決議完成送請教育部聘任，才予以駁回。