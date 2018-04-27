教部宣布不聘任時 管中閔正在聽張學友演唱會

2018-04-27 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕教育部在今天宣布，確定駁回台大校長當選人管中閔的聘任案。而管中閔在今晚前往台北小巨蛋，觀賞張學友的演唱會。

台大校長遴選委員會在今年1月5日投票選出財金系教授管中閔作為校長當選人，但他後來被爆出擔任獨立董事、赴中教課等爭議行為。台大在今晚宣布，決定不聘任管為台大校長。綜合報導指出，管中閔的心情似乎沒因此受到影響，他在晚上前往台北小巨蛋聽張學友演唱會。

管中閔在入座演唱會座位時還與臨座的友人熱情寒暄，當時前行政院院長陳冲也在演唱會現場，與管中閔只相隔5個座位觀賞演出。