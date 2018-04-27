竹縣推動「國際AI智慧園區」 獲中央支持

2018-04-27 20:50

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣長邱鏡淳今天跟新竹縣議會報告1個好消息！他證實，新竹縣的「國際AI智慧園區」已經獲得經濟部工業局的審查通過，將列入前瞻基礎建設給予補助，總計畫經費約需9.2億，計畫地就在之前的「國際綠能智慧園區」，如果順利獲得開發，未來將帶動新竹縣AI產業聚落的出現。

邱鏡淳是在新竹縣議會第18屆第7次定期會上利用施政報告的時間做了上述的宣布。

縣府國際產業發展處表示，這個園區所在地就在竹北市莊敬北路、前身被稱為「國際綠能智慧園區」的預定地上。面積總共13.43公頃，稱得上是國內由地方政府主導籌設的AI智慧園區首例，現在通過了工業局審查，就等中央正式核定計畫補助的額度。

該處表示，新竹縣過去的科技聚落都著重在製造業上，對環境、能源的損耗很大，這個AI智慧園區未來計畫引入的不再是製造業，而是側重在軟體的開發上，有點類似南港智慧園區般，是個低耗能的綠色產業，也符合當初預定地規劃作為綠能智慧園區的期待。

邱鏡淳說，推動這個園區除了延續新竹縣的產業實力，也是配合國家「台灣AI行動計畫」，以AI加速產業創新，讓AI與產業接軌，強化既有優勢產業，也帶動產業升級轉型。

縣府表示，這個國際AI智慧園區之前在縣長邱鏡淳第1任時被稱為「國際綠能智慧園區」，前身原來是國立台灣大學竹北分部的2期用地。

民國100年間，因為台大開發期程始終不定，所以縣府團隊爭取用地變更，從台大2期的文教用地變更為綠能智慧園區的都市計畫用地，獲得內政部都委會同意通過，以解決台大用地閒置的問題，也因應國際節能減碳趨勢，替新竹縣的產業做轉型。

計畫用地就在竹北市莊敬北路南下車道旁，西側是國道1號，南邊是豆子埔溪中游水域跟勝利8街，曾一度說台達電子有意投資開發，但終究沒有實現，以致迄今現場仍是「樹海」一片。

只是邱鏡淳從沒放棄，這次掌握前瞻基礎建設經費，儘管明知到他卸任也無法完成這個園區的開發案，但仍依照他的期待轉型改以「國際AI智慧園區」重新登場，縣府官員透露，這個園區的名字雖不同，但概念是一樣的，以節能減碳來打造綠色產業家在新竹縣。