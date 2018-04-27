三中案馬英九庭訊仍緘默 庭外又猛批北檢

2018-04-27 18:07

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦國民黨三中黨產案，今天下午再次以他字案被告身分，傳喚前總統馬英九、中投前董事長張哲琛、中投總經理汪海清等3人到庭，庭訊4小時後，馬英九先獲北檢請回；馬英九庭後表示，今天仍是依法保持緘默；馬並批評北檢企圖引導與論，對他做不實的攻擊，令人錯愕。

今天下午1時30分，北檢針對中視交易等三中案疑點，再次傳喚馬、汪、張等3人到庭，馬今庭訊時維持與本周三遭傳喚時的反應，繼續行使緘默權。

以下為馬英九庭訊後受訪全文：

我在前天已經說得很清楚了。雖然台北地檢署傳訊我，我必須要到，但在本案偵查程序合法性的疑慮還沒有釐清之前，在台北地檢署偵辦本案難期公正客觀的疑慮還沒有消除之際，我行使法律賦予我的權利，對於檢察官的詢問，我在今天仍是依法保持緘默。

我注意到，台北地檢署對於我在前天應訊時保持緘默一事，當天晚間就急著召開記者會，對我依法行使緘默權「深表遺憾」。台北地檢署認為，我對本案「負有義務作出合理說明」，更批評我行使緘默權，是「對國人作出不良示範」。

台北地檢署不會不知道，刑事訴訟法第95條規定，「被告得保持緘默」；檢察官在法庭內也有告訴我，我可以保持緘默。台北地檢署事後卻在法庭外，急著以召開記者會、發布新聞稿的方式，誤導國人以為，被告對於檢察官的訊問，負有合理說明的義務，更誣指我行使緘默權，是不良的示範。台北地檢署無視法律的規定，混淆視聽到這種地步，毫不避諱地再一次企圖引導與論，繼續對我做不實的攻擊，除了令人錯愕，更令人遺憾。