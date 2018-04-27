用電量超過北市162校被罰2000萬 議員轟台電巧立名目亂收費

2018-04-27 16:57

〔記者蕭婷方／台北報導〕炎炎夏日學生擠在教室中上課，不吹冷氣就熱到難以專心上課，北市不少學校自行募款購置冷氣。北市議員許淑華今質詢時指出，今年4月校園用電平均漲幅達3.56％，學校夏天用電量增加，超過與台電固定契約用量被罰，106年度北市162校共被罰2000萬，若要向台電申請契約用量，還要被收取高額手續費，質疑台電搶錢不手軟，也呼籲教育局應有所作為。

對此，教育局長曾燦金回應，會先盤點學校的用電容量、做法，並與台電協調，會開專案會議提出具體方案，一個月內會回覆。

北市議員許淑華表示，學校夏日用電量需求相對較高，冷氣設備、冷氣卡都要家長自掏腰包負擔，學校辦理6月畢業典禮、9月開學典禮等活動導致單一月份用電量激增，超出各校與台電的固定契約用量被罰；許並舉松山區民生國小為例，每年6月畢業典禮活動瞬間用電量暴增，單月就被台電罰了近10萬元。

許淑華調閱資料統計，北市106年度國中小、高中校園因用電超過契約容量遭台電開罰者共有162所，總金額高達2000萬；遭罰金額最高為仁愛國小56萬元、第二名陽明高中因畢業典禮與開學季用電量大增遭罰54萬元，第三名幸安國小因辦理教師甄試等活動用電超標遭罰51萬元。

此外，學校向台電申請調高契約用量，卻還要多繳「路線補助費」，一瓩就要多付1759元，針對台電不合理契約備載容量限制、高額線路補助費，教育局不該無所作為，應該積極與台電談判，避免成本過度轉嫁家長。