熊讚微整形 議員質疑是想抹掉前觀傳局長功勞

2018-04-27 16:33

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市議會今舉行教育部門質詢，針對熊讚微整形一事，成為議員質詢焦點。議員周威佑詢問觀傳局長陳思宇，難道這是官場陋習心態作祟，想改朝換代？抹煞前任局長功績？許淑華則說，熊讚改版設計圖外流一連串風波，加上外界爆料指這是市府惡鬥所起，要陳懂得保護自己。

周威佑說，觀傳局一開始申請新版同時，就決定開始改版。「官場有個壞習慣，改變題字，這個讓我有所聯想，局長年紀輕輕怎麼會有這種惡習？這是簡局長的成績之一，其他很多成績可以改，熊讚可以改，就要把簡局長的功勞抹掉。」

周說，4月18日就很急要求北市府各單位停止使用舊熊讚，新熊讚都還沒底定，「為了修改而修改，不惜花100多萬」，沒什麼大改變，唯一有意義，就是平面商標有「台北」兩個字，這個跟熊讚本身圖樣也沒關係。

周也說，奉勸陳兩件事，不要亂講註冊遲遲無法成功，根本沒這回事，一開始就決定要改了，聽起來好像是中央打壓市府，要陳不要學習柯的惡習。

許淑華說，舊熊讚承載民眾很多回憶，世大運期間國際也看到，但微整形後，失去原汁原味，很多人很失望，導致新版亮相後，引起網友酸言酸語，「還我熊讚」、「醜斃了」。

觀傳局長陳思宇說，世大運舉辦完後，當時還是世大運吉祥物的熊讚，階段性任務完成，在民意的要求下，希望可以轉變成北市府吉祥物，後續在會議討論，熊讚從附屬吉祥物轉型成北市府吉祥物的品牌，才從去年開始討論要優化、微整形熊讚。

許質疑說，對外稱是商標權不過，才會走上改版一途？而且智慧財產局也跳出否認，根本沒有不過，且通過機率很高，在設計上也有溝通空間；陳思宇則說，「熊讚」兩個字因為是通俗用語，所以被拒絕。

許也困惑，為什麼在3月對外招標，標案內容還是「吉祥物再造」，問題是根本還沒被否定，卻已經同時進行招標，做了整形版出來，這才是外界質疑的地方。

許也問，到底為何設計稿會外流？新聞413要再版，414就在網路曝光。陳說，還在追查當中，覺得納悶，是未定案的版本，怎麼會外流？

許說，還沒追查出來，人家已經爆料了，「小凱他們有意見，竟然就知道外流，陳思宇超傻眼，很多官員覺得很丟臉，覺得柯放任這些人的作為」，這種市府「鬥爭說」，令人擔心，不能再折損任何局長，「不滿意就丟在網路上，讓人家罵一罵」，決策就沒了，又要改，浪費人力，這是北市府最大問題。

許說，人家已經展開鬥爭，把文件外流出去，柯文哲還說「台北市政府沒有秘密」，文件能夠外流，是北市府最大問題，更要陳懂得自保。