參訪德國漢諾威工業展有感 陳其邁主張成立高雄產業發展基金

2018-04-27 16:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委陳其邁參訪工業4.0的起源地德國，並專程參觀具全球工業指標性意義的漢諾威工業展﹔陳其邁表示，工業4.0已是全球趨勢，期盼從參訪中期學到今年漢諾威工業展的整合精神，把相關經驗移植高雄、以工業4.0的方向驅動高雄產業轉型與城市發展。

陳其邁參訪工業展期間，SIEMENS製程工業暨驅動科技事業部Per Mikael Gustaf Leksell執行長、在展場親自解說。

陳其邁轉述，SIEMENS結合工業4.0與資通訊、自動化，推出「Digital Twin」數位雙胞胎技術，它是以數位虛擬化技術，結合物聯網、大數據及人工智慧，導入到其他系統中，有助於在訂單、資源規劃，甚至整個產品設計、製造、運轉表現的管理，提升企業生產及經營效能。

陳其邁表示，2018年的漢諾威工業展，首重展示工業4.0下與各項創新科技及應用領域的整合運用，其所創造的商機與工作機會，將引導全球科技與經濟趨勢。

陳其邁指出，此次展覽中，台灣廠商也沒有缺席，共有80家廠商參展，其中包括上銀科技、東元、台達電等廠商，台達電延續其對永續城市的理念，結合工業4.0及AI人工智慧，推出自動化及基礎設施創新，並運用科技協助城市治理及發展的方案，上銀科技展出包括智慧型滾珠螺桿智慧模組、HM單軸機器人模組、迴轉工作台及智慧型整合方案等，都展現了台灣製造業發展工業4.0的強大基礎與實力。

陳其邁此行參訪，希望借鏡「Digital Twin」數位雙胞胎技術，未來積極協助高雄傳統產業轉型，爭取成立人工智慧科學園區，推動相關產業的發展與投資。

他強調，高雄未來要成立「產業發展基金」，提供產業升級所需的資金協助，藉由政策措施以一條龍的方式，從設計、生產到行銷，提供產業技術資訊輔導，協助升級工業4.0，讓高雄在第四波工業革命趨勢中，驅動經濟成長與城市發展。