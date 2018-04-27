中部首件危險老屋重建案 獲40％容積獎勵

2018-04-27 15:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕中央去年訂定都市老舊建物加速重建條例，台中市配合呼應，市府今天核准南屯區寶山段老屋重建計畫，為中部地區首例，可獲得40％容積獎勵，將改建成大樓，市府都發局表示，都市老屋耐震評估有疑慮者，均加速審查，以提升居住安全。

都發局指出，危險及老舊建築物依一般都市更新程序辦理重建，過去受限於流程繁瑣，動輒耗時數年才能完成，內政部為簡化流程並增加重建誘因，去年5月另訂「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，台中市去年10月開始受理申請。

都發局表示，南屯區忠勇路寶山段申請危老重建基地，屋齡46年，總面積10958平方公尺，以前是工廠宿舍，現是住宅區，重建基地將退縮4公尺，同時申請耐震設計，綠建築及無障礙環境設計，總共可獲得40％獎勵容積，改建成大樓。

都發局指出，都計區屋齡30年以上的合法建物，確認非具歷史文化藝術價值，並經判定耐震能力不足，未裝設電梯，或改善不具效益者，即可檢附全體土地及建築物所有權人同意書申請重建，全國才通過3件，南屯案是中部首例。

都發局都更科長朱文彬說明，可申請容積獎勵，最高為基準容積的1.3倍，或原建築容積的1.15倍；若在條例施行3年內（109年5月9日前）申請，可額外給予基準容積的10％獎勵，今年預計輔導50件，將加速審查，歡迎民眾洽詢申請，提升居住安全。