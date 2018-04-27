五一勞動節將至 綠委提勞動教育促進法

2018-04-27 14:25

〔記者蘇芳禾／台北報導〕五一勞動節將至，民進黨立法委員鍾孔炤、吳思瑤等立委與勞團和工會召開記者會，提出「勞動教育促進法草案」。鍾孔炤表示長期以來無論法律規定如何地嚴刑峻罰並不能使雇主自動守法，必須從根本的教育著手，讓勞動意識向下扎根。

民進黨立委鍾孔炤、吳思瑤、 劉建國、張廖萬堅、鍾佳濱等26名立法委員已連署提出「勞動教育促進法草案」，並邀請台灣勞工陣線、全國教師工會總聯合會、青平台基金會，共同於勞動節前聯合召開記者會。

鍾孔炤以最近國道的重大事故為例，因為肇事駕駛連續22日出勤，在極度過勞的情形下疲勞駕駛，導致2名國道警察因而殉職，其雇主已經嚴重違反勞動法令。即使勞工局從重裁罰300萬元，但長期以來無論法律規定如何地嚴刑峻罰，並不能使雇主自動守法，必須從根本教育著手；草案中也規定，雇主開設公司辦理營利登記時也應該參加勞動講習課程，以利勞動法令遵循。

劉建國說，2名優秀國道警察，因為駕駛連續工作22天而過世，受到勞動法規修正的影響，近幾年雇主觸犯勞動法規的比例偏高， 除了雇主對於勞動法規不熟稔外，究其根本原因，在於勞資關係處於一種不對等的狀態， 雇主常顧自己的利益，而罔顧勞工應有的權利，為了翻轉血汗工作環境，這個草案除了強化勞工朋友對勞動法規的教育課程，以確保自身權益外，雇主也應參與勞動法令相關課程，促進勞資和諧的就業環境。

張廖萬堅表示，許多學校有企業實習、建教合作等課程，若缺乏相關知識，恐淪為血汗勞工而不自知。

吳思瑤指出，現行「勞工教育實施辦法」已經民國47年公布的實施辦法，內容不僅過時且缺乏勞動權益意識，法令位階也不足，且內容強調培育好用的勞動力，而非具備勞動意識的主體，因此制定一部提升勞權與時俱進的勞動教育專法，有其必要。

台灣勞工陣線楊書瑋主任認為，台灣長期以來追求所謂的國家競爭力，都僅從企業規模與獲利角度評斷，卻刻意忽視勞動在生產過程的被剝削狀態，國人卻對勞動相關權利及義務之認知明顯不足，勞動意識觀念也相對薄弱。

全國教師工會總聯合會集體協商中心執行長林清松說，我們的社會用「功德」概念，希望勞工聽話、盡力，而不是去促進職場的合理化。他也引用美國國務院人權報告指出，台灣法律雖然規定勞工有組織和參與獨立工會、罷工與集體談判的權利，不過事實上台灣工會的密度僅5.8%，遠遠低於經濟合作暨發展組織（OECD）的平均值16%。

鍾孔炤說，透過這部「勞動教育促進法草案」的立法，希望達成：勞動教育向下扎根、勞動教育納入課綱、鼓勵大專院校開設勞動通識課程、深化在職勞工教育、要求雇主參加勞動教育講習課程等五大目標。

吳思瑤受訪表示，希望教育部可以快點提出對案，她身為教育委員會召委，也會先排入立委草案版本。