港埠線重劃 基隆中山區限建將鬆綁有助地方發展

2018-04-27 14:21

〔記者林欣漢／基隆報導〕總統蔡英文4月初到基隆為軍港遷移案主持動土，位於基隆港東岸4、5號碼頭的軍港，預計2021年遷到西岸12、13號碼頭，今天基隆市議會臨時會，議員們關切西岸未來的發展，會不會因為軍港而受限，對此，基隆市長林右昌說，軍港不在市區範圍內，不會有影響，而且市府已經跟港務公司協商要重劃港埠線，未來的仙洞、白米甕等地區的限建問題都將獲得解決。

基隆中山區出身的議長宋瑋莉說，近年中山一、二路拓寬工程及軍港遷移等建設，讓老百姓遭受日夜施工之苦，大家為了地方發展也接受了，但市府要把相關規劃詳盡的向市民報告。

林右昌說，中山一、二路拓寬完工後，將成為40米的景觀大道，西岸4到6號碼頭將興建會展旅運智慧大樓，未來將變成重要的商場廊帶，搭配基隆輕軌捷運、未來的國門廣場，區域發展將完全翻轉。

林右昌指出，軍區都是在原本的海三軍區範圍內，軍艦停靠西12、13號碼頭，本來就不在市區範圍內，並不影響中山區居民的生活，未來還會拓寬中山三路。

另外，過去港埠線劃在山上，鄰近包括和平里及仙洞、白米甕等地的發展都受到限制，林右昌說，市府已經跟港務公司協商，將港埠線重新劃在靠山側，原本限建問題都將獲得解決。