反年改團體鬧立院 檢警召開專案會議查首謀

2018-04-27 12:52

〔記者謝君臨／台北報導〕反年金改革「八百壯士」陳抗案，造成多名警員、記者受傷，台北地檢署昨訊後以涉犯妨害公務、傷害等罪，諭令涉案5人限制住居，今早再會同各相關單位，於台北市政府警察局舉行專案會議，會中達成5項共識，務必在最短時間內釐清事實，查明首謀肇事者的相關刑事責任，從速依法追訴。

今天上午7點，北檢檢察長邢泰釗邀集台北市政府警察局長陳嘉昌、中正第一分局分局長廖材楨、刑事警察大隊大隊長葉超鴻、北檢襄閱主任檢察官周士榆、3位處理陳情抗議事件的主任檢察官陳佳秀、林忠志、蕭方舟，以及2位承辦檢察官張永寧、王俊棠共同會商。

會議開始，首由當日承辦檢察官作案情報告，就如何符合法定程序、強化蒐集證據能力，檢警雙方交換意見，會中達成5項共識，並決定增補專案人力。

就檢察署部分，北檢將原本輪值陳抗事件的3組主任及檢察官共23人，增加到5組共37人，並將原本每月值勤的1組主任及檢察官增加到2組，以因應陳情抗議事件日夜無休、延續數日之狀況，以及年底公職人員選舉，使檢察官能即時掌握資訊，進行必要調查。

至於警察局部分，則建請內政部警政署增加支援有處理陳抗經驗的警方人數，並增添相關設備、器材。會議結論即時實施並由專人督導，務必在最短時間內釐清事實，查明首謀肇事者之相關刑事責任，從速依法追訴。

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