安平二期國宅重建質詢爆衝突 議員持水瓶砸市長

2018-04-27 13:17

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員盧崑福今天在市政總質詢時，針對台南安平二期國宅海砂屋被鑑定為危樓的重建問題提出質詢，因代理市長李孟諺答詢時，一句「跟這些住戶講，如果你們一直讓盧崑福牽著鼻子走…」的話語，引起盧不滿，憤而持桌上的水瓶往市長備詢台丟去，李孟諺閃過水瓶，盧立即衝上備詢台理論，旁聽席的數十位住戶，隨後也在盧的帶領下企圖衝入議場，現場一片混亂。

台南安平二期國宅是早年省政府住都局興建的國宅社區，住戶自89年以來，陸續發現天花板剝落、鋼筋裸露、屋頂滲漏等問題，海砂屋被鑑定為危樓，房屋天花板剝落、鋼筋裸露等問題十分嚴重，也危及住宅安全，18年來，住戶住得膽戰心驚，住戶感嘆「這種房子怎麼住？」

盧崑福今天質詢時，數十位住戶也到場旁聽。盧質疑當初賴清德院長在當市長時，就主張應採「以1坪換1坪、1戶換1戶」的作法，並向住戶表達希望朝住戶零出資的的目標來重建，現在住戶卻還要負擔約100萬元，要求應該屢行承諾住戶零出資。

盧在質詢末了，大聲質疑如果二期國宅發生危險，造成人員傷亡，「你要不要負責」李回應說，「跟這些住戶講，如果你們一直讓盧崑福牽著鼻子走…（意即重建就會受到拖延）」但他話還沒說完，盧就砸出水瓶，並衝向前。

主席、議長賴美惠數度制止，隨後盧轉而走出議場帶領住戶要求市長出來說明，並2度率住戶要衝進議場，不過現場警力雖只有少數幾人，仍將他們擋在門外。

住戶氣憤說，「什麼被牽著鼻子走，我們是自己來的」並抱怨每天住得提心吊膽。

市府表示，台南安平二期國宅，共5棟、226戶，市府也爭取到營建署補助經費3億7000多萬元，並採取都更方式重建，由5層樓改建為7層樓。不過，所需經費約5億4000萬元，每戶住戶約得自付約100萬元，因住戶對此還有意見，因此改建案還無法進行。

李孟諺表示，將來重建完成後，建築的價值遠高於現在的房子，期待完全零出資會有困難，但市府會盡力爭取中央資源，市府也會協助，讓住戶出資降到最低，另外也會協助辦理銀行低率貸款，住戶不用拿錢出來就可先興建，希望住戶了解、支持，不要堅持零出資，讓重建可以先進行。