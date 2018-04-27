蔡英文今展開5+2產業之旅 盼帶來更多工作機會

2018-04-27 12:22

〔記者王捷／台南報導〕總統蔡英文今天上午到台南參觀亞洲航空公司，財務部股務人員楊凱婷是新進成員代表，在蔡英文面前演講，訴說她離開台北到台南工作歷程，蔡英文聽完後大讚楊凱婷的演講比她好，這也是政府「五加二」產業創新計劃的影響，希望替產業帶來更多工作機會。

民進黨政府上任即將滿2週年，總統蔡英文今天啟動「5+2產業創新系列行程」，南下台南、高雄，參訪亞洲航空公司、晟田工業公司、漢翔航空工業公司等產業，首站抵達亞航參觀。

30歲出頭的楊凱婷畢業於成功大學研究所，原本在台北長榮航空公司服務，因為喜歡南部的生活環境，與丈夫一起回到台南定居，目前在亞航任職1年多，她很高興南部也有類似的工作機會，讓她能夠安心在南部置產、養孩子。

蔡英文說，楊凱婷的演講比她好，她一直希望「五加二」產業創新計劃能夠創造更多工作機會，「五加二」計畫中其中一個產業就是國防產業，國防產業不僅負責國家的安全，也替產業帶出活路與工作機會，亞航營運其中有7成是來自政府、國軍的維修，特別適合「五加二」計畫，政府會全力扶助亞航，也請亞航要加油，未來不僅要國機國造，還要能維修自己的飛機與新南向合作維修他國的飛機。

政府提出「五加二」產業創新計劃，希望能促進台灣產業轉型，將過去代工產業轉型為高附加價值，以服務、解決方案為導向的商業模式，目標的五大產業包括物聯網、生物醫學、綠能科技、智慧機械、國防產業，加上新農業與循環經濟，稱為「五加二」。

亞航財務長高金蘭指出，在中美合作期間亞航是替美軍維修飛機起家，在之後多數是靠維修國軍軍機營運，另外也有客戶是國外客機與貨機，政府希望亞航能夠與國內的小型航空公司合作，因此特別適合「五加二」的產業創新計劃。