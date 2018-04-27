以公投對抗公投 婚姻平權3公投提案今遞交中選會

2018-04-27 12:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為反制下一代幸福聯盟等團體發起的反同三公投提案，「平權前夕‧彩虹起義」行動小組發起3項婚姻平權公投，今日以「仙女送公投」方式，正式遞交共2萬8千多份連署書至中選會，強調要以3項婚姻平權公投提案對抗反同婚公投，並支持修正「民法」。

3項婚姻平權公投主文分別為：「我支持，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係」、「我支持以法律明定，在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程，以提昇學生之性別平等意識」，及「我同意增訂神聖婚姻專法，加強保障一男一女一生一世之永久共同生活關係」。

公投領銜提案人之一、社民黨全國委員苗博雅表示，這是一個積極正面追求平權的行動，希望發起這樣一個公投案，讓台灣民眾看見支持婚姻平權的力量如何快速集結，在網路上支持婚姻平權的人不是空氣，感謝2萬8千多位響應公投提案的民眾。

苗博雅指出，這是屬於公民及群眾的運動，運動不只屬於「平權前夕‧彩虹起義」行動小組，現在中選會為反同公投提案開綠燈，所以為了婚姻平權必須站出來行動，以公投對抗公投，今天要將3項婚姻平權的公投提案連署書送進中選會。

苗博雅提及，第一個公文提案為婚姻平權入「民法」，為的就是要反制反同公投主張婚姻平權只能立專法，希望藉由正面公投提案，展現全國各地民眾支持同性婚姻入「民法」，為政治人物帶來新的思考，同性婚姻入民法才是真正的平等，希望台灣能成為一個不分性別及性傾向一律平等的國家。

據了解，第三項「神聖婚姻保障一男一女一生一世永久共同生活關係」公投提案，共收到逾6千份提案連署書，此「神聖婚姻」公投將在中選會審查後達成「階段性任務」，行動小組在第二階段將不領表連署。